Аль-Иттихад - Аль-Наср 06 Декабря прямая трансляция
06 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Наср, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
|26.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|2 : 5
|30.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|0 : 4
|24.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|07.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 2
|31.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|25.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Иттихад
|12
|33
|2
|Аль-Хиляль
|12
|31
|3
|Аль-Кадисия
|12
|25
|4
|Аль-Наср
|12
|25
|5
|Аль-Шабаб
|13
|23
|6
|Аль-Ахли
|12
|20
|7
|Аль-Халидж
|12
|19
|8
|Аль-Таавун
|12
|18
|9
|Эр-Рияд
|12
|18
|10
|Дамак
|13
|15
|11
|Аль-Раед
|12
|14
|12
|Аль-Ороба
|12
|13
|13
|Аль-Иттифак
|12
|12
|14
|Аль-Охдуд
|13
|12
|15
|Аль-Холуд
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Аль-Фейха
|13
|8
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|13
|6