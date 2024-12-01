01:04 ()
Свернуть список

Аль-Иттихад - Аль-Наср 06 Декабря прямая трансляция

06 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Наср

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Наср, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2Аль-Иттихад
26.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Иттихад2 : 5Аль-Наср
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 4Аль-Иттихад
24.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Иттихад2 : 0
07.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 2Аль-Иттихад
31.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Иттихад1 : 0
24.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 0 : 1Аль-Иттихад
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Наср1 : 2
29.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 3Аль-Наср
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Наср1 : 2
08.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 10-й тур 0 : 1Аль-Наср
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Иттихад1233
2 Аль-Хиляль1231
3 Аль-Кадисия1225
4 Аль-Наср1225
5 Аль-Шабаб1323
6 Аль-Ахли1220
7 Аль-Халидж1219
8 Аль-Таавун1218
9 Эр-Рияд1218
10 Дамак1315
11 Аль-Раед1214
12 Аль-Ороба1213
13 Аль-Иттифак1212
14 Аль-Охдуд1312
15 Аль-Холуд1210
16
Зона вылета
Аль-Вахда139
17
Зона вылета
Аль-Фейха138
18
Зона вылета
Аль-Фатех136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close