01:04 ()
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Твенте 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
06 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Твенте, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Твенте
Энсхеде
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
32 Бельгия зщ Маттео Дамс
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
20 Нидерланды пз Гус Тиль
7 США пз Малик Тилльман
27 Мексика пз Ирвин Лосано
14 США нп Рикардо Пепи
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
8 Нидерланды зщ Юри Регер
18 Нидерланды пз Михел Влап
14 Нидерланды пз Сем Стейн
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Твенте
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте0 : 3ПСВ Эйндховен
26.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
03.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте2 : 1ПСВ Эйндховен
02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте3 : 3ПСВ Эйндховен
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Твенте
06.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Твенте
22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Твенте1 : 1ПСВ Эйндховен
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1Твенте
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 5ПСВ Эйндховен
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 3ПСВ Эйндховен
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Твенте3 : 2
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Твенте0 : 1
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Твенте
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Твенте2 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 2Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1439
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1432
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1428
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1418
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1416
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1411
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close