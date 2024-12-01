ПСВ Эйндховен - Твенте 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
06 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Твенте, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Малик Тилльман
|27
|пз
|Ирвин Лосано
|14
|нп
|Рикардо Пепи
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|зщ
|Юри Регер
|18
|пз
|Михел Влап
|14
|пз
|Сем Стейн
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Петер Бош
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 2
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|22.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 5
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|39
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|14
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|14
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|14
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6