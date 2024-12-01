Бёрнли - Мидлсбро 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
06 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Мидлсбро, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 1
|08.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|26.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|15.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|0 : 2
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|3 : 1
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 6
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|5 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|18
|38
| 2
Повышение
|Бёрнли
|18
|36
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|18
|35
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|18
|33
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|18
|30
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|18
|30
|7
|Вест Бромвич Альбион
|18
|28
|8
|Блэкберн Роверс
|17
|28
|9
|Норвич Сити
|18
|25
|10
|Миллуолл
|17
|25
|11
|Бристоль Сити
|18
|25
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|18
|25
|13
|Суонси Сити
|18
|23
|14
|Сток Сити
|18
|21
|15
|Дерби Каунти
|18
|20
|16
|Ковентри Сити
|18
|18
|17
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|18
|Престон Норт Энд
|18
|18
|19
|Лутон Таун
|18
|18
|20
|Кардифф Сити
|18
|17
|21
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|18
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|15
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|16
|13