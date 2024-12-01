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Бёрнли - Мидлсбро 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
06 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Бёрнли
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Мидлсбро, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро1 : 2Бёрнли
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бёрнли3 : 1Мидлсбро
08.04.2017 Англия - Премьер-лига 32-й тур Мидлсбро0 : 0Бёрнли
26.12.2016 Англия - Премьер-лига 18-й тур Бёрнли1 : 0Мидлсбро
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Бёрнли1 : 1Мидлсбро
09.01.2016 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро1 : 2Бёрнли
15.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро1 : 0Бёрнли
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 0 : 2Бёрнли
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Бёрнли2 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 0 : 1Бёрнли
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Бёрнли1 : 0
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 0Бёрнли
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Мидлсбро3 : 1
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Мидлсбро0 : 1
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 6Мидлсбро
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Мидлсбро5 : 1
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 4Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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