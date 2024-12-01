Кристал Пэлас - Манчестер Сити 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|18
|вр
|Штефан Ортега
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|26
|нп
|Савио
|10
|нп
|Джек Грилиш
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|14.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|6
|Фулхэм
|14
|22
|7
|Ноттингем Форест
|14
|22
|8
|Астон Вилла
|14
|22
|9
|Борнмут
|14
|21
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|11
|Брентфорд
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|14
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|14
|13
|17
|Кристал Пэлас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|14
|5