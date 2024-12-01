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Кристал Пэлас - Манчестер Сити 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Кристал Пэлас
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Англия вр Дин Хендерсон
27 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
28 Мали пз Шейк Дукуре
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
9 Англия нп Эдди Нкетиа
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
18 Германия вр Штефан Ортега
2 Англия зщ Кайл Уокер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
19 Германия пз Илкай Гюндоган
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
26 Бразилия нп Савио
10 Англия нп Джек Грилиш
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас2 : 4Манчестер Сити
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас0 : 1Манчестер Сити
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 2Кристал Пэлас
14.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити0 : 2Кристал Пэлас
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
17.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Сити4 : 0Кристал Пэлас
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 2
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 0
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Манчестер Сити
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Манчестер Сити3 : 3
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Сити0 : 4
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Манчестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1426
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1423
6 Фулхэм1422
7 Ноттингем Форест1422
8 Астон Вилла1422
9 Борнмут1421
10 Тоттенхэм Хотспур1420
11 Брентфорд1420
12 Ньюкасл Юнайтед1420
13 Манчестер Юнайтед1419
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1413
17 Кристал Пэлас1412
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон145

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