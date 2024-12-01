Астон Вилла - Саутгемптон 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Саутгемптон, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Саутгемптон
Саутгемптон
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|13
|вр
|Джо Ламли
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|4
|пз
|Флинн Даунс
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Расселл Мартин
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|16.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|05.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|23.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 4
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|6
|Фулхэм
|14
|22
|7
|Ноттингем Форест
|14
|22
|8
|Астон Вилла
|14
|22
|9
|Борнмут
|14
|21
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|11
|Брентфорд
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|14
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|14
|13
|17
|Кристал Пэлас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|14
|5