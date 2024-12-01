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Астон Вилла - Саутгемптон 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Астон Вилла
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Саутгемптон, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Саутгемптон
Саутгемптон
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
22НидерландызщЯн Матсен
8БельгияпзЮри Тилеманс
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
13АнглияврДжо Ламли
16ЯпониязщЮкинари Сугавара
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
3ИрландиязщРайан Мэннинг
15АнглиязщНатан Вуд-Гордон
7НигерияпзДжо Арибо
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
4АнглияпзФлинн Даунс
33АнглиянпТайлер Диблинг
19АнглиянпКэмерон Арчер
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ШотландияРасселл Мартин
История личных встреч
21.01.2023Англия - Премьер-лига21-й турСаутгемптон0 : 1Астон Вилла
16.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турАстон Вилла1 : 0Саутгемптон
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла4 : 0Саутгемптон
05.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турСаутгемптон1 : 0Астон Вилла
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турСаутгемптон0 : 1Астон Вилла
01.11.2020Англия - Премьер-лига7-й турАстон Вилла3 : 4Саутгемптон
22.02.2020Англия - Премьер-лига27-й турСаутгемптон2 : 0Астон Вилла
21.12.2019Англия - Премьер-лига18-й турАстон Вилла1 : 3Саутгемптон
23.04.2016Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла2 : 4Саутгемптон
05.12.2015Англия - Премьер-лига15-й турСаутгемптон1 : 1Астон Вилла
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турАстон Вилла3 : 1
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур3 : 0Астон Вилла
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАстон Вилла0 : 0
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАстон Вилла2 : 2
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Астон Вилла
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турСаутгемптон1 : 5
29.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Саутгемптон
24.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турСаутгемптон2 : 3
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 0Саутгемптон
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турСаутгемптон1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1426
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1423
6 Фулхэм1422
7 Ноттингем Форест1422
8 Астон Вилла1422
9 Борнмут1421
10 Тоттенхэм Хотспур1420
11 Брентфорд1420
12 Ньюкасл Юнайтед1420
13 Манчестер Юнайтед1419
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1413
17 Кристал Пэлас1412
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон145

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