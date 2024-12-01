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Кардифф Сити - Уотфорд 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Кардифф Сити
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Уотфорд, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
03.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турУотфорд0 : 1Кардифф Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКардифф Сити1 : 1Уотфорд
19.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турУотфорд1 : 3Кардифф Сити
02.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турКардифф Сити1 : 2Уотфорд
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турКардифф Сити1 : 2Уотфорд
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турУотфорд0 : 1Кардифф Сити
22.02.2019Англия - Премьер-лига27-й турКардифф Сити1 : 5Уотфорд
15.12.2018Англия - Премьер-лига17-й турУотфорд3 : 2Кардифф Сити
28.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКардифф Сити2 : 4Уотфорд
29.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турУотфорд0 : 1Кардифф Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур2 : 2Кардифф Сити
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турКардифф Сити0 : 2
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 1Кардифф Сити
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турКардифф Сити1 : 3
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Кардифф Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турУотфорд0 : 0
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турУотфорд1 : 0
22.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур2 : 2Уотфорд
08.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турУотфорд1 : 0
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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