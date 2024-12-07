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Ницца - Гавр 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
07 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ницца
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Гавр, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Гавр
Гавр
1 Польша вр Марцин Булка
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
44 Франция зщ Амиду Думбуя
42 Франция зщ Яэль Нанджу
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
20 Франция пз Том Луше
36 Гвинея пз Иссиага Камара
22 Франция пз Тангай Н'Домбеле
6 Алжир пз Хишем Будауи
29 Франция нп Эванн Гессан
10 Франция нп Софьян Диоп
30 Франция вр Артур Десма
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
7 Венгрия зщ Лоик Него
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
11 США нп Эммануэль Сабби
28 Гана нп Андре Айю
45 Сенегал нп Исса Сумаре
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Ницца1 : 0Гавр
16.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Гавр3 : 1Ницца
30.05.2009 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца0 : 0Гавр
09.08.2008 Франция - Лига 1 1-й тур Гавр1 : 0Ницца
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 4 : 1Ницца
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Ницца1 : 4
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ницца2 : 1
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ницца2 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Ницца2 : 2
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Гавр0 : 1
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 0 : 2Гавр
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Гавр0 : 3
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Гавр1 : 0
25.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1333
2
Лига чемпионов
Марсель1326
3
Лига чемпионов
Лилль1426
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1326
5
Лига Европы
Лион1322
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1320
7 Ланс1320
8 Осер1319
9 Реймс1318
10 Тулуза1318
11 Брест1416
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1312
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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