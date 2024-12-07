Ницца - Гавр 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
07 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Гавр, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|44
|зщ
|Амиду Думбуя
|42
|зщ
|Яэль Нанджу
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|20
|пз
|Том Луше
|36
|пз
|Иссиага Камара
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|6
|пз
|Хишем Будауи
|29
|нп
|Эванн Гессан
|10
|нп
|Софьян Диоп
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
|45
|нп
|Исса Сумаре
Главные тренеры
|Франк Эз
|Дидье Дигар
История личных встреч
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 0
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|13
|26
| 5
Лига Европы
|Лион
|13
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|13
|20
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|13
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|13
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8