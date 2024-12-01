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Ювентус - Болонья 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
07 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ювентус
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Болонья, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Болонья
Болонья
1 Италия вр Маттиа Перин
6 Бразилия зщ Данило
4 Италия зщ Федерико Гатти
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
7 Португалия нп Шику Консейсау
22 США нп Тимоти Веа
9 Сербия нп Душан Влахович
1 Польша вр Лукаш Скорупски
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
18 Италия пз Томмазо Побега
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
11 Швейцария пз Дан Ндой
21 Дания пз Йенс Одгор
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Болонья3 : 3Ювентус
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Ювентус1 : 1Болонья
30.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Болонья1 : 1Ювентус
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Ювентус3 : 0Болонья
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Ювентус1 : 1Болонья
18.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья0 : 2Ювентус
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 4Ювентус
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Ювентус2 : 0Болонья
22.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Болонья0 : 2Ювентус
19.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 1Болонья
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Ювентус
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 0Ювентус
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 0Ювентус
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Ювентус2 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1Ювентус
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Болонья4 : 0
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Болонья3 : 0
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Болонья1 : 2
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 3 : 0Болонья
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 3Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1432
2
Лига чемпионов
Интер М1431
3
Лига чемпионов
Аталанта1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1426
7 Милан1322
8 Болонья1321
9 Удинезе1417
10 Эмполи1416
11 Парма1515
12 Торино1415
13 Кальяри1414
14 Дженоа1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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