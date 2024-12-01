Ювентус - Болонья 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
07 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Болонья, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Маттиа Перин
|6
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|7
|нп
|Шику Консейсау
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|18
|пз
|Томмазо Побега
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|21
|пз
|Йенс Одгор
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 4
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|14
|26
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|13
|21
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Парма
|15
|15
|12
|Торино
|14
|15
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Дженоа
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8