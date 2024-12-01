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Бавария - Хайденхайм 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Бавария
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хайденхайм, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
25ГерманиянпТомас Мюллер
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
39ГерманияпзНиклас Дорш
33СШАпзЛеннард Мэлони
3ГерманияпзЯн Шёппнер
10ГерманияпзПауль Ваннер
8БразилияпзЛео Шенца
29ДаниянпМиккель Кауфманн
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турХайденхайм3 : 2Бавария
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБавария4 : 2Хайденхайм
03.04.2019Кубок Германии1/4 финалаБавария5 : 4Хайденхайм
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Бавария
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБавария1 : 0
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБавария3 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 1Бавария
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й турХайденхайм0 : 4
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й турХайденхайм0 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур5 : 2Хайденхайм
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турХайденхайм1 : 3
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 2Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1226
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Майнц1219
8 Вольфсбург1218
9 Штутгарт1217
10 Боруссия М1217
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1210
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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