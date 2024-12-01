Бавария - Хайденхайм 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хайденхайм, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|25
|нп
|Томас Мюллер
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|39
|пз
|Никлас Дорш
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|29
|нп
|Миккель Кауфманн
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Франк Шмидт
История личных встреч
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|03.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|5 : 4
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Майнц
|12
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|18
|9
|Штутгарт
|12
|17
|10
|Боруссия М
|12
|17
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2