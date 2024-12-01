Айнтрахт Ф - Аугсбург 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Йесс Торуп
История личных встреч
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|07.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|5 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Майнц
|12
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|18
|9
|Штутгарт
|12
|17
|10
|Боруссия М
|12
|17
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2