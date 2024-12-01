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Айнтрахт Ф - Аугсбург 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Айнтрахт Ф
Аугсбург

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
1ГерманияврКевин Трапп
13ДаниязщРасмус Кристенсен
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
21ГерманиязщНатаниэль Браун
27ГерманияпзМарио Гётце
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
36ГерманиянпАнсгар Кнауфф
11ФранциянпУго Экитике
7ЕгипетнпОмар Мармуш
22ХорватияврНеделько Лабрович
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
11ГерманиязщМариус Вольф
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
13ГрециязщДимитрис Яннулис
8КосовопзЭльвис Реджбечай
17ХорватияпзКристиян Якич
19НигерияпзФрэнк Оньека
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф3 : 1Аугсбург
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турАугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф1 : 1Аугсбург
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турАугсбург1 : 2Айнтрахт Ф
16.01.2022Германия - Бундеслига19-й турАугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турАйнтрахт Ф0 : 0Аугсбург
20.04.2021Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф2 : 0Аугсбург
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турАугсбург0 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2020Германия - Бундеслига21-й турАйнтрахт Ф5 : 0Аугсбург
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турАугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала3 : 0Айнтрахт Ф
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й тур0 : 4Айнтрахт Ф
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур1 : 2Айнтрахт Ф
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турАйнтрахт Ф1 : 0
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур2 : 3Айнтрахт Ф
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала2 : 2 4 : 5Аугсбург
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турАугсбург1 : 0
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур3 : 0Аугсбург
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турАугсбург0 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур1 : 1Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1226
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Майнц1219
8 Вольфсбург1218
9 Штутгарт1217
10 Боруссия М1217
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1210
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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