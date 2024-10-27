Пройссен Мюнстер - Магдебург 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
07 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Магдебург, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Саша Хильдман
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|15
|27
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|15
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|14
|23
|4
|Кайзерслаутерн
|14
|23
|5
|Ганновер-96
|14
|23
|6
|Карлсруэ
|14
|23
|7
|Кёльн
|14
|22
|8
|Фортуна
|14
|22
|9
|Герта
|14
|21
|10
|Магдебург
|14
|21
|11
|Дармштадт 98
|14
|20
|12
|Нюрнберг
|15
|19
|13
|Шальке-04
|15
|16
|14
|Гройтер Фюрт
|14
|14
|15
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|14
|8