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Пройссен Мюнстер - Магдебург 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
07 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Пройссен Мюнстер
Магдебург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Магдебург, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Пройссен Мюнстер
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Пройссен Мюнстер
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Пройссен Мюнстер1 : 0
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 1Пройссен Мюнстер
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Магдебург1 : 3
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Магдебург
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 2Магдебург
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Магдебург0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Эльверсберг1525
3
Плей-офф за повышение
Гамбург1423
4 Кайзерслаутерн1423
5 Ганновер-961423
6 Карлсруэ1423
7 Кёльн1422
8 Фортуна1422
9 Герта1421
10 Магдебург1421
11 Дармштадт 981420
12 Нюрнберг1519
13 Шальке-041516
14 Гройтер Фюрт1414
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461412
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1412
18
Зона вылета
Ян148

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