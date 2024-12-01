Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
07 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Иван Маркес
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|23
|пз
|Кодаи Сано
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|1 : 2
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|07.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|39
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|14
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|14
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|14
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6