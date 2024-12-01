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Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
07 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
21 Нидерланды пз Enric Llansana
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
7 Дания пз Якоб Бреум
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
4 Испания зщ Иван Маркес
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
23 Япония пз Кодаи Сано
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
7 Испания нп Робер Гонсалес
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала НЕК Неймеген1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2НЕК Неймеген
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гоу Эхед Иглс
05.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0НЕК Неймеген
23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Гоу Эхед Иглс
08.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НЕК Неймеген1 : 0Гоу Эхед Иглс
10.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген0 : 2Гоу Эхед Иглс
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2НЕК Неймеген
07.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1НЕК Неймеген
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 2Гоу Эхед Иглс
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НЕК Неймеген1 : 2
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НЕК Неймеген6 : 0
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген4 : 3 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1439
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1432
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1428
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1418
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1416
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1411
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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