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Валвейк - Фейеноорд 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
07 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Валвейк
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Фейеноорд, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Фейеноорд
Роттердам
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
3 Бельгия зщ Дарио Ван ден Бёйс
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
24 Нидерланды пз Годфрид Румерату
23 Нидерланды пз Рихард ван дер Венне
6 Нидерланды пз Яссин Укили
18 Нидерланды нп Силвестер ван дер Ватер
9 Польша нп Оскар Завада
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
22 Германия вр Тимон Велленройтер
2 Нидерланды зщ Барт Ниувкоп
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фейеноорд1 : 0Валвейк
04.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Валвейк1 : 2Фейеноорд
09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фейеноорд5 : 1Валвейк
21.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Валвейк0 : 1Фейеноорд
23.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Фейеноорд3 : 3Валвейк
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Валвейк0 : 2Фейеноорд
16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Фейеноорд2 : 2Валвейк
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд3 : 0Валвейк
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Валвейк2 : 2Фейеноорд
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фейеноорд3 : 2Валвейк
29.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 1Валвейк
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2Валвейк
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Валвейк0 : 3
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Валвейк2 : 0
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Валвейк3 : 1
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Фейеноорд1 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 3Фейеноорд
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фейеноорд3 : 0
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 4Фейеноорд
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Фейеноорд1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1439
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1432
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1428
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1418
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1416
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1411
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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