Валвейк - Фейеноорд 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
07 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Фейеноорд, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|23
|пз
|Рихард ван дер Венне
|6
|пз
|Яссин Укили
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Оскар Завада
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|27
|пз
|Антони Миламбо
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Хулиан Карранса
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|21.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|23.03.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 0
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 2
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 2
|29.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 1
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|39
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|14
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|14
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|14
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6