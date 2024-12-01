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Суббота 07 декабря
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Жил Висенте - Насьонал 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
07 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Жил Висенте
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Насьонал, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа E. 2-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
19.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Жил Висенте2 : 0Насьонал
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал2 : 1Жил Висенте
22.04.2018 Португалия - Сегунда 35-й тур Жил Висенте0 : 0Насьонал
10.12.2017 Португалия - Сегунда 16-й тур Насьонал1 : 1Жил Висенте
13.01.2016 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте1 : 0Насьонал
12.04.2015 Португалия - Примейра 28-й тур Насьонал3 : 2Жил Висенте
30.11.2014 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте0 : 0Насьонал
11.05.2014 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте1 : 0Насьонал
12.01.2014 Португалия - Примейра 15-й тур Насьонал2 : 0Жил Висенте
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 4 : 0Жил Висенте
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Жил Висенте
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 3 : 2Жил Висенте
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 2
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 1Жил Висенте
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Насьонал0 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 0Насьонал
04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал2 : 0
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 0Насьонал
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 2 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1230
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1128
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1223
6 Витория Гимарайнш1221
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1213
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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