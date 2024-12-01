Жил Висенте - Насьонал 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
07 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Насьонал, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|19.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|22.04.2018
|Португалия - Сегунда
|35-й тур
|0 : 0
|10.12.2017
|Португалия - Сегунда
|16-й тур
|1 : 1
|13.01.2016
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.04.2015
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|30.11.2014
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|11.05.2014
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.01.2014
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|12
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|12
|23
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|12
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8