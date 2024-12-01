Фамаликан - Порту 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
07 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Порту, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Порту
Порту
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|10
|пз
|Рошинья
|20
|пз
|Gustavo Sa
|23
|пз
|Жил Диаш
|11
|нп
|Oscar Aranda
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Витор Бруну
История личных встреч
|13.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|04.05.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|26.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 4
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|12
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|12
|23
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|21
|7
|Морейренсе
|13
|20
|8
|Фамаликан
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|12
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8