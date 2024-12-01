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Фамаликан - Порту 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
07 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фамаликан
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Порту, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Порту
Порту
1 Россия вр Иван Злобин
2 Бразилия зщ Калегари
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
5 Португалия зщ Рафа Соареш
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
10 Португалия пз Рошинья
20 Португалия пз Gustavo Sa
23 Португалия пз Жил Диаш
11 Испания нп Oscar Aranda
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
3 Португалия зщ Тьягу Джало
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
16 Испания пз Нико Гонсалес
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Португалия пз Фабиу Виейра
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Порту2 : 2Фамаликан
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3Порту
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4Порту
04.05.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 2 ДВФамаликан
26.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Фамаликан1 : 2Порту
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Порту4 : 1Фамаликан
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Порту3 : 1Фамаликан
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан1 : 2Порту
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Порту3 : 2Фамаликан
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 4Порту
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 1Фамаликан
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 3Фамаликан
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан0 : 3
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Порту2 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 2Порту
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Порту
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 4 : 1Порту
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1333
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1230
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1128
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1223
6 Витория Гимарайнш1221
7 Морейренсе1320
8 Фамаликан1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1213
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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