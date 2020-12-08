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Динамо М - Химки 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Декабря 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Динамо МХимки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Химки, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Химки3 : 4Динамо М
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Химки0 : 1Динамо М
12.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М4 : 2Химки
29.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М6 : 1Химки
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Химки0 : 3Динамо М
22.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Динамо М4 : 1Химки
24.04.2021 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Динамо М0 : 1Химки
28.09.2020 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Химки1 : 0Динамо М
02.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Химки2 : 0Динамо М
12.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Динамо М0 : 0Химки
02.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Динамо М
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 1 3 : 4Динамо М
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Динамо М
17.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 3
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М3 : 1
01.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 3Химки
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 1 4 : 3Химки
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Химки2 : 2
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 3 : 1Химки
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Химки
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1738
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1732
6 ЦСКА1728
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Крылья Советов1818
11 Динамо Мх1817
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат1710
16
Зона вылета
Оренбург178

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