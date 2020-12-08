Динамо М - Химки 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Декабря 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Химки, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|12.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|6 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 3
|22.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|4 : 1
|24.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|02.12.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|17.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 3
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|18
|39
|2
|Краснодар
|17
|38
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Динамо М
|17
|32
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|18
|26
|9
|Акрон
|18
|22
|10
|Крылья Советов
|18
|18
|11
|Динамо Мх
|18
|17
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8