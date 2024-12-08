Факел - ЦСКА 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
08 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - ЦСКА, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Марко Николич
История личных встреч
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|7 : 2
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|01.12.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|3 : 0
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Факел» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|18
|39
|2
|Краснодар
|17
|38
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Динамо М
|17
|32
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|18
|26
|9
|Акрон
|18
|22
|10
|Крылья Советов
|18
|18
|11
|Динамо Мх
|18
|17
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8