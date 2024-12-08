02:19 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 декабря
Свернуть список

Факел - ЦСКА 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
08 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - ЦСКА, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Сербия Марко Николич
История личных встреч
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА0 : 0Факел
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА7 : 2Факел
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел0 : 1ЦСКА
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА4 : 1Факел
05.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА1 : 0Факел
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Факел1 : 1ЦСКА
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа A Факел1 : 1 4 : 2ЦСКА
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА0 : 2Факел
02.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Факел0 : 2ЦСКА
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА4 : 1Факел
01.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Факел
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Факел1 : 1
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Факел
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Факел5 : 0
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Факел1 : 1
30.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 2
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА3 : 0
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2ЦСКА
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Факел» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1738
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1732
6 ЦСКА1728
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Крылья Советов1818
11 Динамо Мх1817
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат1710
16
Зона вылета
Оренбург178

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close