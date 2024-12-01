Ипсвич Таун - Борнмут 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Борнмут, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|10
|нп
|Конор Чаплин
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Андони Ираола
История личных встреч
|03.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|22.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брентфорд
|15
|23
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|9
|Фулхэм
|14
|22
|10
|Борнмут
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Кристал Пэлас
|15
|13
|17
|Лестер Сити
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5