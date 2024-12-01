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Ипсвич Таун - Борнмут 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ипсвич Таун
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Борнмут, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Борнмут
Борнмут
1КосововрАриянет Мурич
18АнглиязщБен Джонсон
26ИрландиязщДара О'Ши
24АнглиязщДжейкоб Гривз
3АнглиязщЛейф Дэвис
5ЕгипетпзСэми Морси
12ШвецияпзЙенс Каюсте
20ЯмайканпОмари Хатчинсон
10АнглиянпКонор Чаплин
23ИрландиянпСэмми Смодич
19АнглиянпЛиам Делап
13ИспанияврКепа Аррисабалага
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
2НидерландызщДеан Хёйсен
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
24ГананпАнтуан Семеньо
19НидерландынпДжастин Клюйверт
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
03.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турИпсвич Таун1 : 1Борнмут
22.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турБорнмут2 : 2Ипсвич Таун
03.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турИпсвич Таун0 : 1
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 0Ипсвич Таун
24.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турИпсвич Таун1 : 1
10.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур1 : 2Ипсвич Таун
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турИпсвич Таун1 : 1
05.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турБорнмут1 : 0
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур2 : 4Борнмут
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турБорнмут1 : 2
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур3 : 2Борнмут
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турБорнмут2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брентфорд1523
8 Брайтон энд Хоув Альбион1423
9 Фулхэм1422
10 Борнмут1421
11 Тоттенхэм Хотспур1420
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Кристал Пэлас1513
17 Лестер Сити1413
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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