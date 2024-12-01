Атлетико М - Севилья 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
08 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|8
|пз
|Пабло Барриос
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Джибриль Соу
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|14
|нп
|Херард Фернандес
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|25.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|23.12.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|1 : 3
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|17
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|15
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Леганес
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9