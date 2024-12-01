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Атлетико М - Севилья 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
08 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Атлетико М
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Севилья, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Севилья
Севилья
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
4АнглияпзКонор Галлахер
8ИспанияпзПабло Барриос
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1ИспанияврАльваро Фернандес
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщКике Салас
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербиязщНеманья Гудель
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
14ИспаниянпХерард Фернандес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
11.02.2024Испания - Примера24-й турСевилья1 : 0Атлетико М
25.01.2024Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М1 : 0Севилья
23.12.2023Испания - Примера4-й турАтлетико М1 : 0Севилья
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1Атлетико М
04.03.2023Испания - Примера24-й турАтлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022Испания - Примера7-й турСевилья0 : 2Атлетико М
15.05.2022Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 1Севилья
18.12.2021Испания - Примера18-й турСевилья2 : 1Атлетико М
04.04.2021Испания - Примера29-й турСевилья1 : 0Атлетико М
12.01.2021Испания - Примера1-й турАтлетико М2 : 0Севилья
05.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур1 : 3Атлетико М
30.11.2024Испания — Примера15-й тур0 : 5Атлетико М
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 6Атлетико М
23.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 1
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Атлетико М
05.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур1 : 3Севилья
02.12.2024Испания — Примера15-й турСевилья1 : 1
24.11.2024Испания — Примера14-й турСевилья1 : 0
09.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 0Севилья
03.11.2024Испания — Примера12-й турСевилья0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1724
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1519
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Леганес1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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