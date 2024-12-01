Верона - Эмполи 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Эмполи, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|25
|пз
|Суат Сердар
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|93
|пз
|Юссеф Мале
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|9
|нп
|Пьетро Пеллегри
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Кубок Италии
|2-й раунд
|3 : 4
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|20.04.2016
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|06.12.2015
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|17.05.2015
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Торино
|15
|16
|11
|Эмполи
|14
|16
|12
|Дженоа
|15
|15
|13
|Парма
|15
|15
|14
|Кальяри
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8