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Верона - Эмполи 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Верона
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Эмполи, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Эмполи
Эмполи
1ИталияврЛоренцо Монтипо
38БельгиязщДжексон Тчатчуа
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
27ПольшазщПавел Давидович
12ХорватиязщДомагой Брадарич
25ГерманияпзСуат Сердар
6ФранцияпзРеда Белахьяне
20КипрпзГригорис Кастанос
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
11ДаниянпКаспер Тенгстедт
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
8АнглияпзФаустино Анджорин
93МароккопзЮссеф Мале
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
9ИталиянпПьетро Пеллегри
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
13.01.2024Италия - Серия А20-й турВерона2 : 1Эмполи
19.08.2023Италия - Серия А1-й турЭмполи0 : 1Верона
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турВерона1 : 1Эмполи
31.08.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турЭмполи1 : 1Верона
20.03.2022Италия - Серия А30-й турЭмполи1 : 1Верона
15.12.2021Кубок Италии2-й раундВерона3 : 4Эмполи
22.11.2021Италия - Серия А13-й турВерона2 : 1Эмполи
20.04.2016Италия - Серия А34-й турЭмполи1 : 0Верона
06.12.2015Италия - Серия А15-й турВерона0 : 1Эмполи
17.05.2015Италия - Серия А36-й турВерона2 : 1Эмполи
29.11.2024Италия — Серия А14-й тур1 : 0Верона
23.11.2024Италия — Серия А13-й турВерона0 : 5
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур3 : 1Верона
03.11.2024Италия — Серия А11-й турВерона3 : 2
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 0Верона
04.12.2024Кубок Италии1/8 финала2 : 2 3 : 4Эмполи
30.11.2024Италия — Серия А14-й тур3 : 0Эмполи
25.11.2024Италия — Серия А13-й турЭмполи1 : 1
08.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 1Эмполи
04.11.2024Италия — Серия А11-й турЭмполи1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1432
3
Лига чемпионов
Интер М1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1417
10 Торино1516
11 Эмполи1416
12 Дженоа1515
13 Парма1515
14 Кальяри1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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