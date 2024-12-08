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Венеция - Комо 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
08 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Венеция
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Комо, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Комо
Комо
35СербияврФилип Станкович
4НидерландызщДжей Идзес
30АвстриязщМихаэль Свобода
33ХорватиязщМарин Шверко
27ИталиязщАнтонио Кандела
22СловенияпзДомен Чрнигой
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
6СШАпзДжанлука Бузио
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
1ИталияврЭмиль Аудеро
77БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
13ИталиязщАльберто Доссена
18ИспаниязщАльберто Морено
26ГерманияпзЯнник Энгельхардт
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
79АргентинапзНиколас Пас
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
16ГамбиянпАлиу Фадера
10ИталиянпПатрик Кутроне
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
03.03.2024Италия - Серия BСерия В. 28-й турКомо2 : 1Венеция
20.08.2023Италия - Серия BСерия В. 1-й турВенеция3 : 0Комо
01.04.2023Италия - Серия BСерия В. 31-й турВенеция3 : 2Комо
06.11.2022Италия - Серия BСерия В. 12-й турКомо1 : 0Венеция
30.11.2024Италия — Серия А14-й тур3 : 0Венеция
25.11.2024Италия — Серия А13-й турВенеция0 : 1
09.11.2024Италия — Серия А12-й турВенеция1 : 2
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур1 : 0Венеция
30.10.2024Италия — Серия А10-й турВенеция3 : 2
30.11.2024Италия — Серия А14-й турКомо1 : 1
24.11.2024Италия — Серия А13-й турКомо0 : 2
07.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 1Комо
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур1 : 0Комо
31.10.2024Италия — Серия А10-й турКомо1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1432
3
Лига чемпионов
Интер М1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1417
10 Торино1516
11 Эмполи1416
12 Дженоа1515
13 Парма1515
14 Кальяри1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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