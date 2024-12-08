Венеция - Комо 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
08 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Комо, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Комо
Комо
|35
|вр
|Филип Станкович
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|22
|пз
|Домен Чрнигой
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Альберто Морено
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|03.03.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 28-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 31-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 12-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Торино
|15
|16
|11
|Эмполи
|14
|16
|12
|Дженоа
|15
|15
|13
|Парма
|15
|15
|14
|Кальяри
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8