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Наполи - Лацио 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Наполи
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
94ИталияврИван Проведель
29ИталиязщМануэль Лаццари
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
18ДаниянпГустав Исаксен
9ИспаниянпПедро Родригес
11АргентинанпВалентин Кастельянос
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияМарко Барони
История личных встреч
05.12.2024Кубок Италии1/8 финалаЛацио3 : 1Наполи
28.01.2024Италия - Серия А22-й турЛацио0 : 0Наполи
02.09.2023Италия - Серия А3-й турНаполи1 : 2Лацио
03.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турНаполи0 : 1Лацио
03.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турЛацио1 : 2Наполи
27.02.2022Италия - Серия А27-й турЛацио1 : 2Наполи
28.11.2021Италия - Серия А14-й турНаполи4 : 0Лацио
22.04.2021Италия - Серия А32-й турНаполи5 : 2Лацио
20.12.2020Италия - Серия А13-й турЛацио2 : 0Наполи
01.08.2020Италия - Серия А38-й турНаполи3 : 1Лацио
05.12.2024Кубок Италии1/8 финалаЛацио3 : 1Наполи
01.12.2024Италия — Серия А14-й тур0 : 1Наполи
24.11.2024Италия — Серия А13-й турНаполи1 : 0
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 1Наполи
03.11.2024Италия — Серия А11-й турНаполи0 : 3
05.12.2024Кубок Италии1/8 финалаЛацио3 : 1Наполи
01.12.2024Италия — Серия А14-й тур3 : 1Лацио
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турЛацио0 : 0
24.11.2024Италия — Серия А13-й турЛацио3 : 0
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур0 : 1Лацио
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Серии A: «Наполи» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1432
3
Лига чемпионов
Интер М1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1417
10 Торино1516
11 Эмполи1416
12 Дженоа1515
13 Парма1515
14 Кальяри1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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