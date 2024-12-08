Наполи - Лацио 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
08 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лацио, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лацио
Рим
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|18
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Педро Родригес
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Марко Барони
История личных встреч
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|03.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 2
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Серии A: «Наполи» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Торино
|15
|16
|11
|Эмполи
|14
|16
|12
|Дженоа
|15
|15
|13
|Парма
|15
|15
|14
|Кальяри
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8