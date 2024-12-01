Алмере Сити - Утрехт 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
08 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Утрехт, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|16
|пз
|Ади Налич
|8
|пз
|Anas Tahiri
|27
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|14
|пз
|Зидан Икбал
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|22
|пз
|Мигель Родригес
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|20
|нп
|Йоанн Катлин
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
|Рон Янс
История личных встреч
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|04.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 5
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|15
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|14
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|15
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6