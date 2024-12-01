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Алмере Сити - Утрехт 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
08 Декабря 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Алмере Сити
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Утрехт, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Утрехт
Утрехт
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
16 Босния и Герцеговина пз Ади Налич
8 Бельгия пз Anas Tahiri
27 Франция пз Логан Делорье-Шобе
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
1 Греция вр Вассилис Баркас
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
14 Ирак пз Зидан Икбал
21 США пз Пакстен Ааронсон
22 Испания пз Мигель Родригес
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
20 Франция нп Йоанн Катлин
Главные тренеры
Нидерланды Хедвигес Мадуро
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Алмере Сити1 : 1Утрехт
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 2Алмере Сити
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0Алмере Сити
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 3 : 0Алмере Сити
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Алмере Сити1 : 4
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 0Алмере Сити
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 3 : 0Алмере Сити
04.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2Утрехт
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Утрехт2 : 5
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Утрехт
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт1 : 0
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 4Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1542
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд1532
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт1432
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1516
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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