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Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
09 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика пз Эдсон Альварес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
4 Испания пз Карлос Солер
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
15 Англия зщ Крейг Доусон
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
10 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
27.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 5
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 0Вулверхэмптон
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 4
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 4Вулверхэмптон
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон2 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Вулверхэмптон2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1529
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Брентфорд1523
10 Фулхэм1523
11 Тоттенхэм Хотспур1520
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1514
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун159
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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