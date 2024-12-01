Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
09 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|4
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|10
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Гари О'Нил
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 0
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Брентфорд
|15
|23
|10
|Фулхэм
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|15
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5