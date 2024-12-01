Монца - Удинезе 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
09 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Удинезе, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Удинезе
Удине
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|6
|пз
|Ойер Саррага
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|10
|нп
|Флорьян Товен
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Коста Руньяич
История личных встреч
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 3
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Эмполи
|15
|19
|10
|Удинезе
|14
|17
|11
|Рома
|15
|16
|12
|Торино
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9