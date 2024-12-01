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Монца - Удинезе 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
09 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Монца
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Удинезе, которое состоится 09 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Удинезе
Удине
30 Италия вр Стефано Турати
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
44 Италия зщ Андреа Карбони
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
38 Франция пз Уоррен Бондо
42 Италия пз Алессандро Бьянко
14 Италия пз Даниэль Мальдини
47 Португалия нп Дани Карвалью
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
90 Румыния вр Рэзван Сава
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
6 Испания пз Ойер Саррага
17 Италия нп Лоренцо Лукка
10 Франция нп Флорьян Товен
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
03.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Удинезе0 : 0Монца
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Монца1 : 1Удинезе
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Удинезе2 : 2Монца
19.10.2022 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе2 : 3Монца
26.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Монца1 : 2Удинезе
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 4 : 0Монца
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Монца
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 1Монца
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Монца0 : 1
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Монца0 : 1
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе0 : 2
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 1Удинезе
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 1Удинезе
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Удинезе0 : 2
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 3 : 2Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1432
3
Лига чемпионов
Интер М1431
4
Лига чемпионов
Фиорентина1431
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Эмполи1519
10 Удинезе1417
11 Рома1516
12 Торино1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1514
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция159

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