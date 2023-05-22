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«Тоттенхэм» нашел усиление в «Фейеноорде»

Дата публикации: 22-05-2023

Согласно 1908.nl, «Тоттенхэм Хотспур» летом попытается приобрести талантливого хавбека «Фейеноорда» Оркуна Кёкчу.

Отмечается, что 22-летний турок, оцененный «Transfermarkt» в 30 миллионов евро, может оказаться хорошим долгосрочным вложением для клуба из Северного Лондона.

Полузащите «шпор» в этом сезоне не хватало креативности и забитых мячей, что делает Оркуна привлекательной целью. Забив 12 голов во всех турнирах, молодой капитан «Фейеноорда» продемонстрировал свою способность попадать в сетку ворот.

Руководство английского клуба считает, что у Кёкчу есть все шансы превратиться в одного из лидеров «Тоттенхэма», способствующего успеху команды на долгие годы. Однако ему может понадобиться время, чтобы адаптироваться к АПЛ.

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