«Тоттенхэм» нашел усиление в «Фейеноорде»

Дата публикации: 22-05-2023

Согласно 1908.nl, «Тоттенхэм Хотспур» летом попытается приобрести талантливого хавбека «Фейеноорда» Оркуна Кёкчу.



Отмечается, что 22-летний турок, оцененный «Transfermarkt» в 30 миллионов евро, может оказаться хорошим долгосрочным вложением для клуба из Северного Лондона.



Полузащите «шпор» в этом сезоне не хватало креативности и забитых мячей, что делает Оркуна привлекательной целью. Забив 12 голов во всех турнирах, молодой капитан «Фейеноорда» продемонстрировал свою способность попадать в сетку ворот.



Руководство английского клуба считает, что у Кёкчу есть все шансы превратиться в одного из лидеров «Тоттенхэма», способствующего успеху команды на долгие годы. Однако ему может понадобиться время, чтобы адаптироваться к АПЛ.