Мудрик вошел в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal

Дата публикации: 25-05-2023

Goal.com составил список топ-10 худших переходов сезона в АПЛ.

Его возглавил бразилец Ришарлисон, который перебрался из "Эвертона" в "Тоттенхэм" за 58 млн евро.

Украинец Михаил Мудрик, который перешел из донецкого "Шахтера" в "Челси" за 70+30 млн евро, расположился на 4-м месте. А вот как выглядит десятка полностью:

1. Ришарлисон (Бразилия; Эвертон — Тоттенхэм; 58 млн)

2. Марк Кукурелья (Испания; Брайтон — Челси; 65,3 млн)

3. Кэлвин Филлипс (Англия; "Лидс" — Манчестер Сити; 49 млн)

4. Михаил Мудрик (Украина; Шахтер, Донецк, Украина — Челси; 70+30 млн)

5. Джесси Лингард (Англия; Манчестер Юнайтед — Ноттингем; бесплатно)

6. Антони (Бразилия; Аякс, Нидерланды — Манчестер Юнайтед; 95 млн)

7. Артур (Бразилия; Ювентус, Италия — Ливерпуль, Англия; аренда)

8. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон; Барселона, Испания — Челси; 12 млн)

9. Калиду Кулибали (Сенегал; Наполи, Италия — Челси; 38 млн)

10. Рахим Стерлинг (Англия; Манчестер Сити — Челси; 56,2 млн)