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«Краснодар» объявил о продлении контракта с легионером

Дата публикации: 29-07-2024

Защитник «Краснодара» Кайо продолжит защищать цвета кубанского клуба. В официальном Telegram-канале «быков» появилась информация о том, что бразилец поставил подпись под новым контрактом, рассчитанным до середины 2027 года.

Кайо перебрался в «Краснодар» из португальской «Санта-Клары» в 2019 году. Сумма сделки составила 3 миллиона евро. С тех пор центрдеф был задействован в 107 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Интернет-ресурс «Трансфермаркт» оценивает стоимость 28-летнего бразильца в € 1,8 млн.

В ближайшую среду подопечные Мурада Мусаева примут ЦСКА в рамках 1-го тура Кубка России. Стартовый свисток матча запланирован на 21:00 по московскому времени.

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