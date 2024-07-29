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Фюллькруг может сменить «Боруссию» Д на «Вест Хэм»

Дата публикации: 29-07-2024

Форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Фюллькруг может стать игроком лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс, представляющий издание «The Guardian».

По информации источника, лондонский клуб находится в поисках забивного нападающего, и именно 31-летний немец стал основной целью «молотобойцев».

Сообщается, что «Вест Хэм» еще не вступал в контакт с представителями «Боруссии», но собирается это сделать в ближайшие дни.

Действующий контракт Никласа со «шмелями» рассчитан до 30.06.2026. Рыночный ценник на футболиста равняется 15 млн евро.

В прошлом сезоне Фюллькруг отыграл за коллектив из Дортмунда 46 матчей. В них он стал автором 16 голов и 10 результативных передач. Также на его счету пять поединков (171 минута) на Евро-2024 в составе национальной сборной и два забитых мяча.

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