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В «Динамо» анонсировали трансфер форварда из Марокко

Дата публикации: 30-07-2024

Дмитрий Гафин, возглавляющий совет директоров «Динамо», прокомментировал информацию о возможном переходе Эль-Мехди Маухуба в московскую команду.

«Это так. Вероятно, в скором времени на ресурсах «Динамо» будет опубликована информация по этому поводу», - приводит заявление функционера «РБ Спорт».

С января этого года Маухуб защищает цвета «Раджа Касабланка». В минувшем сезоне на счету 21-летнего марокканца 24 встречи (9 забитых мячей, 1 голевая передача).

Рыночная стоимость нападающего составляет 0,6 млн евро («Transfermarkt»).

«Динамо» удачно стартовало в сезоне 2024/2025. По итогам 2-х туров москвичи набрали 6 очков и расположились на второй строчке в таблице РПЛ, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

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