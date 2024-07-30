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«Краснодар» подпишет защитника «Мальорки» Гонсалеса

Дата публикации: 30-07-2024

«Краснодар» достиг договоренности с «Мальоркой» касательно перехода Джованни Гонсалеса. Об этом, ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщил «Чемпионат».

В качестве компенсации за защитника испанская команда получит 4 млн евро. В краснодарском клубе зарплата Гонсалеса в сравнении с предыдущим местом работы увеличится вдвое. О трансфере стороны должны объявить в скором времени.

«Мальорка» является первой европейской командой Гонсалеса. До этого уругваец играл исключительно на родине. В Испанию он переехал в статусе свободного агента.

Соглашение правого защитника с «Мальоркой» действует до лета 2026 года. Ориентировочный ценник на 29-летнего футболиста составляет 3 млн евро (Transfermarkt.de).

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