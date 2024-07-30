«Лейпциг» озвучил «Барселоне» финальные требования по трансферу Ольмо

Дата публикации: 30-07-2024

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры по переходу Дани Ольмо.



«Mundo Deportivo» информирует, что «РБ Лейпциг», владеющий правами на испанца, озвучил каталонцам свои требования по сделке. «Быки» готовы отпустить атакующего хавбека за сумму в € 60 млн.



В летнее межсезонье «Барса» с учетом финансовых проблем клуба может осуществить лишь один большой трансфер. В случае провала переговоров по Нико Уильямсу из «Атлетика» каталонцы сосредоточатся на подписании Ольмо.



Трудовые отношения полузащитника с «быками» действуют до июня 2027 года. Ценник на 26-летнего игрока составляет 60 миллионов евро (по оценке «Transfermarkt»).



Ольмо блестяще показал себя на завершившемся Евро-2024. На счету футболиста 3 забитых мяча.