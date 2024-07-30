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«Атлетико» начал переговоры с «Челси» по трансферу полузащитника

Дата публикации: 30-07-2024

«Атлетико» связался с «Челси» относительно трансфера Конора Галлахера, пишет Фабрицио Романо. Лондонцы готовы расстаться с хавбеком, но хотят получить за него 35-40 млн евро. Договор Галлахера с «пенсионерами» истекает через год, потому в клубе согласны продать его со скидкой.

Диего Симеоне, возглавляющему «Атлетико», импонируют игровые качества 24-летнего игрока «Челси». Специалист хочет заполучить его в свою команду.

Ранее «синие» пытались договориться с Галлахером о пролонгации соглашения, но получили отказ.

В минувшем сезоне защитник провел за лондонскую команду 50 матчей, отметившись в них 7 голами и 9 результативными передачами.

Рыночный ценник на Галлахера равняется в 50 млн евро.

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