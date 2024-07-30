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«Челси» и «Астон Вилла» вышли на связь с нападающим из Бундеслиги

Дата публикации: 30-07-2024

Сразу две команды АПЛ вступили в борьбу за Максимилиана Байера из «Хоффенхайма», утверждает Флориан Плеттенберг. Заполучить форварда рассчитывают «Астон Вилла» и «Челси».

Журналист пишет, что бирмингемцы и лондонцы уже связались с 21-летним немцем по вопросу согласования деталей контракта.

Среди других претендентов на нападающего значится «Байер». Окончательное решение по своему будущему футболист намерен принять в течение двух недель.

В сезоне 2023/2024 Байер появлялся на поле в составе «Хоффенхайма» в 35 играх (16 забитых мячей, 3 голевых паса).

Соглашение с Максимилианом рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость немца – 30 000 000 евро (данные с портала «Трансфермаркт»).

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