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«Зенит» пытается переманить нападающего из «Краснодара»

Дата публикации: 01-08-2024

«Зенит» нацелился на покупку игрока «Краснодара». Речь идет о Джоне Кордобе.

Журналист Иван Карпов утверждает, что команда с берегов Невы предлагает «сине-бело-голубым» за трансфер колумбийского форварда 9 000 000 евро, а самому футболисту – долгосрочный контракт с зарплатой € 4,5 млн в год. Сейчас он зарабатывает 3,6 миллиона евро.

Ранее Кордоба отказал «Краснодару» в продлении трудового договора. Нападающий остался разочарован увольнением Владимира Ивича. Отмечается, что он не хочет играть под руководством Мурада Мусаева и намерен перейти в «Зенит». Однако Сергей Галицкий категорически против сделки. Владелец клуба грозится сослать Джона в дубль.

По слухам, зимой петербуржцы были готовы приобрести колумбийца за 25 млн евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата России на счету Кордобы 27 матчей с 15 голами и 6 ассистами. Его соглашение с «быками» в силе до лета 2025 года.

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