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Защитник «Ред Булл Зальцбург» Павлович перешел в «Милан»

Дата публикации: 01-08-2024

На сайте «Милана» появилась информация о заключении трудового договора со Страхиней Павловичем, ранее выступавшим за «Зальцбург». Его переход обошелся «россонери» в 18 млн евро. Защитник подписал с итальянской командой соглашение на 4 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон.

Павлович обучался футболу в системе «Партизана». Состав «быков» серб пополнил в 2022 году, перебравшись из «Монако». Сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Павловича 37 встреч в футболке австрийского гранда (4 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Рыночный ценник на 23-летнего центрбека составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

За сборную Сербии Павлович провел 38 матчей (4 гола).

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