Грос сменил «Брайтон» на «Боруссию» Дортмунд

Дата публикации: 01-08-2024

«Боруссия» из Дортмунда усилилась Паскалем Гросом, ранее выступавшим за «Брайтон». Информация появилась на сайте «шмелей».



«Боруссия» усиливает среднюю линию футболистом немецкой сборной. Игрок, в составе Германии участвовавший в Евро-2024, прошел медосмотр в Дортмунде. После этого с ним было подписано соглашение до лета 2026 года. Он присоединился к команде сегодня на сборе в швейцарском Бад-Рагаце», - сообщили дортмундцы.



Сам 33-летний хавбек уже прокомментировал свой трансфер в «Боруссию».



«Для меня этот переход крайне важен, я с детства являюсь болельщиком Дортмунда. Сделаю все, чтобы оправдать ожидания клуба, хочу быстрее выступить с новыми партнерами на «Сигнал Идуна Парк», - заявил Грос.



Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 8 000 000 евро.