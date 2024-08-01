21:11 ()
Свернуть список

Грос сменил «Брайтон» на «Боруссию» Дортмунд

Дата публикации: 01-08-2024

«Боруссия» из Дортмунда усилилась Паскалем Гросом, ранее выступавшим за «Брайтон». Информация появилась на сайте «шмелей».

«Боруссия» усиливает среднюю линию футболистом немецкой сборной. Игрок, в составе Германии участвовавший в Евро-2024, прошел медосмотр в Дортмунде. После этого с ним было подписано соглашение до лета 2026 года. Он присоединился к команде сегодня на сборе в швейцарском Бад-Рагаце», - сообщили дортмундцы.

Сам 33-летний хавбек уже прокомментировал свой трансфер в «Боруссию».

«Для меня этот переход крайне важен, я с детства являюсь болельщиком Дортмунда. Сделаю все, чтобы оправдать ожидания клуба, хочу быстрее выступить с новыми партнерами на «Сигнал Идуна Парк», - заявил Грос.

Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 8 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close