«Кальяри» улучшил свое предложение по Даку, но «Рубин» снова отказал

Дата публикации: 01-08-2024

Итальянский «Кальяри» положил глаз на центрфорварда «Рубина» Мирлинда Даку, о чем информирует инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.



По данным журналиста, «островитяне» предприняли уже две попытки провернуть трансфер албанца. Первое предложение «Кальяри» составило 3 миллиона евро, на что казанцы ожидаемо сказали «нет». После этого клуб Серии А отреагировал увеличением суммы компенсации до 5 млн евро, что также не устроило руководство «Рубина».



Подчеркивается, что главный тренер команды Рашид Рахимов настаивает на сохранении Даку в составе. Однако нападающий может быть продан, если за него предложат минимум 10 000 000 евро.



Албанский футболист присоединился к российскому клубу в июле 2023 года. До этого Мирлинд выступал в Хорватии за «Осиек». В недавно стартовавшем сезоне РПЛ он провел 2 встречи, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.



Эксперты «Transfermarkt» оценивают стоимость 26-летнего игрока в 3 млн евро.