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Новичок «Ман Юнайтед» Йоро выбыл из строя на три месяца

Дата публикации: 01-08-2024

Лени Йоро, недавно присоединившийся к «МЮ», в ближайшее время не сможет помочь команде. По информации ресурса «Sky Sports», француз получил повреждение и пропустит около 3 месяцев.

Неприятный инцидент произошел по ходу товарищеской встречи с лондонским «Арсеналом», состоявшейся в Лос-Анджелесе 27-го июля. У 18-летнего центрального защитника диагностировали повреждение стопы. Его заметили, идущего на костылях и с ортезом на левой ноге.

Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед» 18-го июля и обошелся клубу в 62 млн евро. Футболист заключил с английской командой соглашение на 5 лет, включающее опцию пролонгации еще на 1 год.

Ранее травму подколенного сухожилия получил форвард «манкунианцев» Расмус Хойлунд. Датчанин выбыл из строя на 1,5 месяца.

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