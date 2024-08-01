Джикия может подписать контракт с «Крыльями Советов»

Дата публикации: 01-08-2024

«Metaratings» информирует, что карьера Георгия Джикии может продолжиться в «Крыльях Советов». Самарская команда интересуется защитником, который в настоящий момент является безработным.



Сообщается, что Джикия раздумывает над данным вариантом и не спешит с решением. Футболист изучает все имеющиеся предложения и хочет выбрать лучшее из них.



С 2017 года Джикия защищал цвета «Спартака». В мае москвичи сообщили о своем решении завершить сотрудничество с игроком. Всего в составе «красно-белых» Георгий провел 215 встреч. Вместе с «народной командой» Джикия побеждал в Кубке и Суперкубке России, а также выигрывал чемпионство в РПЛ.



Ориентировочный ценник на 30-летнего россиянина равняется 3,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).