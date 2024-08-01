Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Дата публикации: 01-08-2024

Экс-вратарь сборной Испании Давид де Хеа, который с июля 2023 года сидит без работы, вскоре может обзавестись новой командой. Об этом пишет «TEAMtalk».



На текущий момент предметный интерес к 33-летнему футболисту проявляют два неназванных клуба из Саудовской Аравии. Агент испанца проинформировал их, что его подопечный рассчитывает на зарплату в 5-6 млн евро за сезон. В ближайшее время должны состояться переговоры.



Напомним, в конце июля Де Хеа мог пополнить ряды «Дженоа», но стороны не смогли договориться по финансовой составляющей.



Последним клубом многоопытного голкипера был «Манчестер Юнайтед». В период с 2011 по 2023 год Давид поучаствовал в 545 играх за «красных дьяволов». В них он пропустил 590 голов (190 раз сыграл «на ноль»).



Ориентировочная стоимость испанца на трансферном рынке – € 5 млн.