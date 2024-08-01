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«Барселона» согласовала контракт с Ольмо и отправила новое предложение «Лейпцигу»

Дата публикации: 01-08-2024

«Барселона» обновила предложение по Даниэлю Ольмо, сообщил в соцсети «Х» Фабрицио Романо. Испанцы готовы заплатить за хавбека «РБ Лейпциг» 55 000 000 евро. Помимо этого, «красные быки» смогут рассчитывать на € 7 млн в формате бонусных выплат.

При этом каталонцы уже договорились с Ольмо по условиям личного соглашения. Футболист готов подписать с «блаугранас» трудовой договор на 6 лет.

«Барселона» уже направляла немецкому клубу предложение по Ольмо. Тогда гранд Ла Лиги оценили испанца в 40 миллионов евро прямой выплаты и 20 млн в качестве бонусов, которые будут зависеть от титулов, выигранных клубом. Фиксированную сумму «Барса» собиралась выплачивать несколькими траншами. Такое предложение боссов «Лейпцига» не устроило.

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