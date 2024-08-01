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«ПСЖ» готов отдать Угарте в аренду с правом выкупа

Дата публикации: 01-08-2024

«ПСЖ» не рассчитывает на Мануэля Угарте и готов расстаться с ним.

Издание «L’Equipe» пишет, что парижане согласны на аренду уругвайца при условии наличия в соглашении обязательства по его дальнейшему выкупу за внушительную сумму. Основным претендентом на 23-летнего опорника считается «Ман Юнайтед».

Угарте перебрался в «Пари Сен-Жермен» из «Спортинга» летом 2023 года. Португальцы получили за него 60 млн евро. Однако заиграть в топ-клубе Лиги 1 Мануэлю не удалось. В сезоне 2023/2024 в активе футболиста 37 встреч, в которых он сделал три ассиста.

Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 45 000 000 евро.

Сам Угарте готов переехать в Англию. Примечательно, что годом ранее уругваец мог оказаться в «Челси», тогда «ПСЖ» обошел лондонцев в споре за него.

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