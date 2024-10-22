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«Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к вингеру «Вильярреала»

Дата публикации: 22-10-2024

Издание «AS» пишет, что «Атлетико» и «Барселона» претендуют на Алекса Баэну, принадлежащего «Вильярреалу».

Трудовые отношения 23-летнего вингера с «желтой субмариной» действуют до середины 2028 года. При этом в соглашении с испанцем присутствует пункт об отступных, размер которых составляет 60 млн евро. Данная сумма для испанских клубов может стать проблемой при оформлении перехода. А вот команды АПЛ, также интересующиеся Баэной, могут выложить за него такие деньги.

Футболист воспитывался в структуре «Вильярреала». В нынешнем сезоне Баэна появлялся на поле в 8 встречах Ла Лиги (1 забитый мяч, 5 результативных передач).

Рыночный ценник на вингера составляет 50 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).

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