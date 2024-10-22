«Манчестер Сити» нашел идеальную замену для де Брейне, ценник – 130 млн евро

Дата публикации: 22-10-2024

Будущее Кевина де Брейне в «Ман Сити» остается под вопросом. Бельгийца в своих рядах хотят видеть клубы Саудовской Аравии, и его отъезд из Англии вполне возможен.



«Горожане» уже начали искать сменщика для де Брейне. Как пишет «Sky Germany», «Сити» хочет подписать на позицию бельгийца Флориана Вирца, связанного трудовыми отношениями с «Байером». При этом за его переход, вероятно, придется выложить солидную сумму.



Контракт Вирца с леверкузенцами действует до июня 2027 года. В 11 встречах текущего сезона в составе «Байера» полузащитник отличился 6 раз и отдал 1 результативную передачу.



Ориентировочный ценник на 21-летнего игрока составляет 130 млн евро («Transfermarkt»).