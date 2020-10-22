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Арсенал - Шахтёр 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Арсенал
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Шахтёр, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Шахтёр
Украина
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
17УкраинапзАлександр Зинченко
41АнглияпзДеклан Райс
23ИспанияпзМикель Мерино
19БельгияпзЛеандро Троссард
30АнглиянпРахим Стерлинг
29ГерманиянпКай Хаверц
9БразилиянпГабриэл Жезус
31УкраинаврДмитрий Ризнык
26УкраиназщЕфим Конопля
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
6УкраинапзТарас Степаненко
21УкраинапзАртём Бондаренко
10УкраинапзГеоргий Судаков
11УкраинанпАлександр Зубков
39Бразилиянп Невертон
14УкраинанпДаниил Сикан
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
НидерландыМарино Пушич
История личных встреч
03.11.2010Лига чемпионовГруппа H. 4-й турШахтёр2 : 1Арсенал
19.10.2010Лига чемпионовГруппа H. 3-й турАрсенал5 : 1Шахтёр
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Арсенал
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турАрсенал3 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАрсенал2 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турАрсенал4 : 2
25.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаАрсенал5 : 1
18.10.2024Украина — Премьер-лига10-й тур0 : 1Шахтёр
06.10.2024Украина — Премьер-лига9-й турШахтёр5 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турШахтёр0 : 3
27.09.2024Украина — Премьер-лига8-й тур1 : 1Шахтёр
23.09.2024Украина — Премьер-лига7-й турШахтёр4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

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