Арсенал - Шахтёр 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Шахтёр, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Шахтёр
Украина
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|17
|пз
|Александр Зинченко
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|19
|пз
|Леандро Троссард
|30
|нп
|Рахим Стерлинг
|29
|нп
|Кай Хаверц
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|10
|пз
|Георгий Судаков
|11
|нп
|Александр Зубков
|39
|нп
|Невертон
|14
|нп
|Даниил Сикан
Главные тренеры
|Микель Артета
|Марино Пушич
История личных встреч
|03.11.2010
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|2 : 1
|19.10.2010
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|5 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|18.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|27.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|23.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Монако
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Болонья
|2
|1
|25
|Шахтёр
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Штутгарт
|2
|1
|28
|Динамо З
|2
|1
|29
|РБ Лейпциг
|2
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|32
|Милан
|2
|0
|33
|Црвена Звезда
|2
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|35
|Слован Бр
|2
|0
|36
|Янг Бойз
|2
|0