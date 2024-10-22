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«Ливерпуль» видит замену ван Дейку в защитнике дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 22-10-2024

Нико Шлоттербек, принадлежащий «Боруссии» из Дортмунда, привлек внимание «Ливерпуля». «Caught Offside» информирует, что англичане рассматривают защитника немецкой команды в качестве потенциального сменщика Вирджила ван Дейка.

На подписание игрока «Боруссии» боссы «мерсисайдцев» готовы выделить 50 млн евро. Для самого защитника клуб подготовил трудовой договор с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон. Другим претендентом на Шлоттербека является «Ньюкасл», который готов побороться за него с «Ливерпулем».

Соглашение Нико со «шмелями» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Шлоттербек провел за «Боруссию» 9 встреч, отметившись в них 2 голевыми передачами.

Transfermarkt.de оценивает 24-летнего немца в 40 млн евро.

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