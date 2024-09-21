00:22 ()
Свернуть список

Жирона - Слован Бр 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Жирона
Слован Бр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Слован Бр, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Слован Бр
Братислава, Словакия
13АргентинаврПауло Гассанига
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
5ИспаниязщДавид Лопес
16ИспаниязщАлехандро Франсес
4ИспаниязщАрнау Мартинес
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
6НидерландыпзДонни ван де Бек
11НидерландыпзАрно Данжума
19Северная МакедониянпБоян Миовски
71СловакияврДоминик Такач
4ГрузиязщГурам Кашия
6АвстриязщКевин Виммер
12СловениязщКенан Байрич
28ПанамапзСесар Блэкман
88ГрецияпзКириакос Саввидис
10ХорватияпзМарко Толич
23ГананпЗуберу Шарани
11АрмениянпТигран Барсегян
7СловакиянпВладимир Вайсс
13СловакиянпДавид Стрелец
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
19.10.2024Испания — Примера10-й турЖирона0 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й турЖирона2 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турЖирона2 : 3
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Жирона
25.09.2024Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
19.10.2024Словакия — Суперлига11-й тур0 : 1Слован Бр
05.10.2024Словакия — Суперлига10-й турСлован Бр1 : 1
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турСлован Бр0 : 4
27.09.2024Словакия — Суперлига9-й тур2 : 4Слован Бр
21.09.2024Словакия — Суперлига8-й турСлован Бр2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close