Жирона - Слован Бр 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Слован Бр, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Слован Бр
Братислава, Словакия
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Давид Лопес
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|11
|пз
|Арно Данжума
|19
|нп
|Боян Миовски
|71
|вр
|Доминик Такач
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|88
|пз
|Кириакос Саввидис
|10
|пз
|Марко Толич
|23
|нп
|Зуберу Шарани
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|7
|нп
|Владимир Вайсс
|13
|нп
|Давид Стрелец
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Словакия — Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Словакия — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|27.09.2024
|Словакия — Суперлига
|9-й тур
|2 : 4
|21.09.2024
|Словакия — Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Монако
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Болонья
|2
|1
|25
|Шахтёр
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Штутгарт
|2
|1
|28
|Динамо З
|2
|1
|29
|РБ Лейпциг
|2
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|32
|Милан
|2
|0
|33
|Црвена Звезда
|2
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|35
|Слован Бр
|2
|0
|36
|Янг Бойз
|2
|0