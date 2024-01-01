00:24 ()
Свернуть список

Аль-Гарафа - Аль-Васл 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур
Аль-Гарафа
Аль-Васл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Гарафа - Аль-Васл, которое состоится 22 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Гарафа
Доха, Катар
Аль-Васл
Дубай, ОАЭ
История личных встреч
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Гарафа4 : 2
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур3 : 0Аль-Гарафа
13.08.2024Элитная Лига Чемпионов АФК2-й квалификационный раундАль-Гарафа1 : 0
07.04.2021Лига чемпионов АФК - 2021Раунд плей-оффАль-Гарафа0 : 1 ДВ
19.02.2019Лига чемпионов АФК - 2019Раунд плей-оффАль-Гарафа2 : 3
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Васл0 : 2
17.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур0 : 1Аль-Васл
21.05.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа A. 6-й турАль-Васл1 : 5
07.05.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа A. 5-й тур3 : 1Аль-Васл
23.04.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа A. 4-й тур2 : 0Аль-Васл
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Садд37
2
1/8 финала
Аль-Хиляль26
3
1/8 финала
Аль-Ахли26
4
1/8 финала
Аль-Наср24
5
1/8 финала
Эстегляль23
6
1/8 финала
Аль-Гарафа23
7
1/8 финала
Аль-Васл23
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Аль-Айн21
11 Персеполис31
12 Аль-Райян20
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу26
2
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим24
3
1/8 финала
Виссел Кобе24
4
1/8 финала
Бурирам Юнайтед24
5
1/8 финала
Шаньдун Тайшань23
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос23
7
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
8
1/8 финала
Пхохан Стилерс23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Шанхай Порт21
11 Сентрал Кост Маринерс20
12 Ульсан Хёндэ20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close