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Кардифф Сити - Портсмут 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
22 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Кардифф Сити
Портсмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Портсмут, которое состоится 22 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
09.08.2022Англия - Кубок лиги1-й раундКардифф Сити0 : 3Портсмут
08.08.2017Англия - Кубок лиги1-й раундКардифф Сити2 : 1 ДВПортсмут
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турКардифф Сити5 : 0
06.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур1 : 1Кардифф Сити
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й турКардифф Сити1 : 0
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й тур4 : 1Кардифф Сити
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турКардифф Сити0 : 2
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур1 : 2Портсмут
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турПортсмут1 : 1
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур6 : 1Портсмут
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турПортсмут0 : 0
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур2 : 1Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити1012
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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